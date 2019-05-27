Спасительные граффити появились у пешеходных переходов в Дедовичах

В Дедовичах дорожные полицейские вместе с юными помощниками возле пешеходных переходов нарисовали граффити, призывающие снимать наушники. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вооружившись баллончиками с краской и трафаретами, полицейские и дети нанесли на тротуарах надписи «Сними наушники!», чтобы призвать пешеходов быть максимально осторожными при переходе проезжей части дороги.

Яркие надписи сразу же привлекли внимание местных жителей. И прежде, чем ступить на проезжую часть, каждый пешеход останавливался, смотрел по сторонам и, конечно же, снимал наушники.