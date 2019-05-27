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Общество

Спасительные граффити появились у пешеходных переходов в Дедовичах

27 мая 2019 года, 13:00

В Дедовичах дорожные полицейские вместе с юными помощниками возле пешеходных переходов нарисовали граффити, призывающие снимать наушники. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полицейские просят строго соблюдать правила дорожного движения.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Вооружившись баллончиками с краской и трафаретами, полицейские и дети нанесли на тротуарах надписи «Сними наушники!», чтобы призвать пешеходов быть максимально осторожными при переходе проезжей части дороги.

Яркие надписи сразу же привлекли внимание местных жителей. И прежде, чем ступить на проезжую часть, каждый пешеход останавливался, смотрел по сторонам и, конечно же, снимал наушники.

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