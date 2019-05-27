В Овсище посетителям библиотеки в игровой форме рассказали историю Ганзейских дней

Посетителей библиотеки в Овсище познакомили с историей Ганзейских дней. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Библиотекари рассказали посетителям подробнее о русских Ганзейских городах и показали из на специальной карте. Закрепить полученные знания можно ещё на одной карте - «Ганзейские дороги России», где читатели уже сами должны найти и обозначить флажками российские города, входящие в Ганзейский Союз Нового времени.

Кроме того, на абонементе для читателей оформлена выставка книг, авторами которых являются писатели стран Ганзейского союза.

Для детей провели мастер-классы «Раскрась башню». Созданные участниками этих мастер-классов произведения украсят выставку «Стражи земли псковской».