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Общество

В Овсище посетителям библиотеки в игровой форме рассказали историю Ганзейских дней

27 мая 2019 года, 12:04

Посетителей библиотеки в Овсище познакомили с историей Ганзейских дней. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Библиотекари рассказали посетителям подробнее о русских Ганзейских городах и показали из на специальной карте. Закрепить полученные знания можно ещё на одной карте - «Ганзейские дороги России», где читатели уже сами должны найти и обозначить флажками российские города, входящие в Ганзейский Союз Нового времени.

Кроме того, на абонементе для читателей оформлена выставка книг, авторами которых являются писатели стран Ганзейского союза.

Для детей провели мастер-классы «Раскрась башню». Созданные участниками этих мастер-классов произведения украсят выставку «Стражи земли псковской».

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