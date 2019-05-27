Кибер-пенсионеры из Пскова поедут на чемпионат по компьютерному многоборью в Киров

Псковские пенсионеры станут участниками 9-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью, который пройдёт в Кирове с 4 по 6 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

В программу чемпионата впервые войдёт соревнования на смартфонах, а также квест по безопасности в интернете. По традиции, участников ждут задания, связанные с работой в поисковых системах, а также использованию сервисов ПФР для получения услуг.

Отметим, в отборочных этапах участвовали десятки тысяч начинающих и уверенных пользователей от 55 до 60 лет. В нынешнем году на чемпионате ожидаются пенсионеры из Армении, Дании, Италии, Германии и Белоруссии.

Видеотрансляцию кибер-соревнований можно будет посмотреть на сайтах Пенсионного фонда и Союза пенсионеров.