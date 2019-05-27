Александр Седунов: Строительство новой школы в Дно приближается к завершению

Строительство школы в Дно выходит на финальный этап. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на слова председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.

Он заявил, в ближайшее время на объект должны придти учителя, для того, чтобы скорректировать инфраструктурные объекты по каждому из классов и показать рабочим, где нужно установить розетки.

«Сейчас школа готовится к приёму технологического оборудования и систем», - добавил Александр Седунов.

Отметим, новая школа в Дно рассчитана на 500 мест. Он должна будет открыть свои двери для учащихся 1 сентября этого года. Прежнее здание, находившееся в аварийном состоянии, было снесено.

Напомним, за строительством школы можно наблюдать в режиме онлайн.