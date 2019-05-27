Программу Дня открытых дверей в Доме ремёсел напомнили жителям Псковской области

Гостей и жителей Пскова приглашают 1 июня с 12.00 до 17.00 на День открытых дверей в дом ремесел (улица Некрасов, дом 8). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

На выставке «Весеннее настроение» можно будет познакомиться с экспонатами художников мастерских авторской керамики, увидеть изделия мастеров-лоскутниц и весеннюю коллекцию дизайнера Алены Ивановой и мастера Алексея Обухова.

Для детей с 12.30 до 14.00 пройдет игровая программа «Бабушкин сундучок», а для тех, кто захочет изготовить сувенир своими руками, проведут специальные мастер-классы.

Кроме того, гости смогут посетить экспозицию «Мастера народного творчества Псковской области», расположенную в выставочном зале на улице Некрасова, дом 10. Среди экспонатов будут изделия кузнецов, гончаров, резчиков по дереву, по плетению из лозы, бересты, соломы и травы, а также ручное кружево.

Дополнительная информация по телефону: 62-23-34, 66-17-49.