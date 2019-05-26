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Политика

В Псковской области завершилось предварительное голосование за будущих кандидатов от «Единой России»

26 мая 2019 года, 20:37

В 20:00 в Псковской области завершилось предварительное голосование по определению кандидатов от «Единой России» на выборах глав шести районов и депутата Псковской городской Думы по округу №13, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении партии «Единая Россия».

Начался подсчет голосов. К 20:00 явка на предварительном голосовании Партии по довыборам в Псковскую гордуму достигла 3,85% - свое мнение выразили 385 избирателей, по выборам главы Дновского района она составила 3,94% (407 человек), Пушкиногорского – 5,28% (400), Пустошкинского – 6,06% (439), Бежаницкого – 5,04% (502), Усвятского – 7,51% (294), Новоржевского – 6,28% (438). Всего проголосовали 2865 жителей региона (5,12%). Принять участие в голосовании могли все, кто обладает активным избирательным правом.

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