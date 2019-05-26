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Политика

Итоги работы псковского губернатора за неделю подвели журналисты

26 мая 2019 года, 16:17

Журналисты назвали основные мероприятия прошедшей недели, так или иначе связанные с именем псковского губернатора Михаила Ведерникова.

Ключевым названы Дни Псковской области в Москве, где прошли не просто концерты и выставки, а серия деловых встреч. Участники обсуждали перспективы развития региона и инвестиционные проекты, пишет Псковское агентство информации.

Особенно выделены подписание Программы на пять лет о сотрудничестве между администрацией региона и мэрией Москвы. Отдельно журналисты отметили презентацию инвестиционных возможностей Псковской области в ТПП РФ.

«Уверен, что в ближайшем будущем жители Псковской области увидят положительные результаты этой работы», - заявил Михаил Ведерников.

Среди других событий недели названы "волшебные пендали" подрядчикам кампуса в Пскове и стадиона "Машиностроитель". Если говорить о стадионе, то работы там будут вестись в три смены, а следить за исполнением станет гендиректор компании-подрядчика «Стройтрансгаз» Михаил Хряпов.

«Мы готовы в ручном режиме оказывать всю необходимую помощь. Для этого нам нужна от вас обратная связь. Нам надо сделать качественный рывок», — обратился к нему глава региона.

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