Больше 2 тысяч псковичей уже приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

К 15:00 явка на предварительном голосовании «Единой России» по выборам глав шести районов и довыборам в Псковскую городскую Думу по округу №13 составила 3,6%, проголосовали 2018 человек, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Свое мнение на предварительном голосовании по довыборам депутата Псковской гордумы выразили 283 гражданина (2,83%). Счетные участки для голосования по выборам главы Дновского района посетили 305 избирателей (2,95%), Пушкиногорского – 303 (4%), Пустошкинского – 307 (4,24%), Бежаницкого – 276 (2,77%), Усвятского – 174 (4,45%), Новоржевского – 370 (5,31%).

Принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители области могут до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка. Сделать свой выбор жители региона могут в течение дня, до 20:00

Уточнить информацию о предварительном голосовании «Единой России» избиратели могут по телефону «горячей линии» 8(8112) 72-74-09.