Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Михаил Ведерников вновь стал победителем первенства по стрельбе среди руководителей силовых структур

26 мая 2019 года, 13:58

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вновь стал победителем первенства по стрельбе из боевого ручного оружия, который традиционно проводится в преддверии Дня пограничника.

Как сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу администрации региона, соревнования прошли в рамках ежегодного Первенства среди руководителей силовых структур Псковской области. В награду за победу Михаил Ведерников получил переходящий приз - хрустальный пистолет.

Ранее Михаил Ведерников уже был обладатем такого приза в мае 2018 года

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Итоги работы псковского губернатора за неделю подвели журналисты
Больше 2 тысяч псковичей уже приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»
В Печорах состоится концерт органной музыки «Das Kaleidoskop»
В предварительном голосовании «Единой России» к полудню приняли участие около 1400 человек
На участке улицы Л. Толстова в Пскове введено одностороннее движение
Более 600 жителей Псковской области приняли участие в предварительном голосовании за будущих кандидатов от «Единой России»
Путеводитель по зеленым зонам Пскова планируют издать к Ганзейским дням
Единый день предварительного голосования проходит в Псковской области
Визажист Ольга Новичкова рассказала обо всех этапах нанесения макияжа

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт
22 мая 10:16

Логово Шумейко

Два брата, Фёдор и Сергей Шумейко, — столпы псковского джиу-джитсу

Спорт / Соревнования
14 мая 16:10

Ветеран из Петербурга получил на псковском льду клюшкой по горлу

В Ледовом дворце в дружеском поединке столкнулись хоккейные команды ветеранов боевых действий из Пскова и северной столицы

Спорт
11 мая 09:00

Секреты танцовщицы

Еще несколько месяцев назад она об этом и не мечтала: помогли случай, Латвия, Снуп Дог, «Инстаграм» и Ведерников