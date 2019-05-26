Михаил Ведерников вновь стал победителем первенства по стрельбе среди руководителей силовых структур

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вновь стал победителем первенства по стрельбе из боевого ручного оружия, который традиционно проводится в преддверии Дня пограничника.



Как сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу администрации региона, соревнования прошли в рамках ежегодного Первенства среди руководителей силовых структур Псковской области. В награду за победу Михаил Ведерников получил переходящий приз - хрустальный пистолет.

Ранее Михаил Ведерников уже был обладатем такого приза в мае 2018 года