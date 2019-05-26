В Печорах состоится концерт органной музыки «Das Kaleidoskop»

Сегодня, 26 мая, в лютеранской церкви святого Петра в Печорах выступит яркий исполнитель, композитор лауреат международных конкурсов Иван Татаринов (орган, США). Как сообщили организаторы концерта, в программе «Das Kaleidoskop» прозвучат произведения Ф. Куперена, И. С. Баха, А. Г. Риттера и др.

Орган в лютеранской церкви Печор построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Также собираются пожертвования на реставрацию органа.

Начало концерта в 16.00. На мероприятие организована доставка слушателей из Пскова.

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