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Культура

В Печорах состоится концерт органной музыки «Das Kaleidoskop»

26 мая 2019 года, 13:19

Сегодня, 26 мая, в лютеранской церкви святого Петра в Печорах выступит яркий исполнитель, композитор лауреат международных конкурсов Иван Татаринов (орган, США). Как сообщили организаторы концерта, в программе «Das Kaleidoskop» прозвучат произведения Ф. Куперена, И. С. Баха, А. Г. Риттера и др.

Орган в лютеранской церкви Печор построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Также собираются пожертвования на реставрацию органа.

Начало концерта в 16.00. На мероприятие организована доставка слушателей из Пскова.

Отъезд в 14.45 от магазина "Зенден". Справки и бронирование по телефону: 89113795734

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