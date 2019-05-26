В предварительном голосовании «Единой России» к полудню приняли участие около 1400 человек

По состоянию на 12:00 на счетные участки, где сегодня, 26 мая, проходит предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в главы шести районов и Псковскую городскую Думу (округ №13), пришли 1377 человек.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения «Единой России», на предварительном голосовании по довыборам в Псковскую гордуму уже проголосовали 180 жителей округа №13 (1,80%). За участников голосования по определению кандидата от партии в главы Дновского района отдали свои голоса 152 избирателя (1,47%), Пушкиногорского – 191 (2,52%), Пустошкинского – 280 (3,86%), Бежаницкого – 163 (1,64%), Усвятского – 145 (3,71%), Новоржевского – 266 (3,82%).

- Мы внимательно наблюдаем за процессом – в настоящее время нарушений и жалоб в ходе проведения предварительного голосования не зафиксировано, - прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Карпов.

Принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители области могут до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка. Сделать свой выбор жители региона могут в течение дня, до 20:00

Уточнить информацию о предварительном голосовании «Единой России» избиратели могут по телефону «горячей линии» 8(8112) 72-74-09.