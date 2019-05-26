На участке улицы Л. Толстова в Пскове введено одностороннее движение

На участке улицы Л. Толстова в Пскове временно введено одностороннее движение. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову, с 24 мая текущего года в связи с проведением ремонта по улице Л.Толстого на участке от улицы Гражданской до улицы Вокзальной изменена организация дорожного движения путем введения здесь одностороннего движения. Планируется, что ремонтные работы на этом участке продлятся до октября 2019 года.

Движение по улице Л.Толстого от улицы Вокзальной в направлении улицы Гражданской запрещено. В качестве объезда определен Октябрьский проспект.

Для ориентирования водителей транспортных средств установлены временные дорожные знаки.

ГИБДД просит автовладельцев при планировании своих поездок по городу выбирать маршрут с учетом проводимых ремонтных работ.