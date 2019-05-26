Более 600 жителей Псковской области приняли участие в предварительном голосовании за будущих кандидатов от «Единой России»

Более 600 жителей Псковской области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» к 10:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Избиратели определяют будущих кандидатов от партии «Единая Россия» на должности глав шести районов и мандат депутат Псковской городской Думы по округу №13. Сделать свой выбор жители региона могут в течение дня, до 20:00

За участников ПГ «Единой России» по довыборам в Псковскую гордуму проголосовали 64 человека. За претендентов на выдвижение от Партии в главы Дновского района отдали свои голоса 37 избирателей, Пушкиногорского – 84, Пустошкинского - 176, Бежаницкого - 56, Усвятского - 59, Новоржевского - 149.

В предварительном голосовании Партии по довыборам депутата городской Думы (округ №13), принял участие первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Напомним, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители области могут до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.

Уточнить информацию о предварительном голосовании «Единой России» избиратели могут по телефону «горячей линии» 8(8112) 72-74-09.