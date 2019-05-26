Путеводитель по зеленым зонам Пскова планируют издать к Ганзейским дням

Центральная городская библиотека Пскова ищет спонсоров для издания книги-путеводителя «Сады, парки и скверы Пскова. Прогулки по Пскову». Как сообщили «Псковской правде» в Информационном туристском центре Псковской области, новое краеведческое издание сотрудники библиотеки подготовили специально к 39-м Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове 27-30 июня. Но из-за нехватки средств справочник будет напечатан к концу мая всего в трёх экземплярах.

Издание впервые объединило разрозненную информацию почти обо всех зелёных зонах Пскова. В его создании приняли участие почти все сотрудники муниципальных библиотек города. В рамках краеведческого проекта к Году экологии в России они фотографировали объекты, исследовали и структурировали собранный материал. Работа над новым путеводителем велась почти два года.

В справочнике дана информация о каждой зеленой зоне Пскова: место расположения, краткая историческая справка и старые фотографии, если они сохранились, рассказ о событиях, которые повлияли на формирование этой рекреации, её общественное, эстетическое и экологическое значение для города, а также своеобразие и причины, по которой она может быть привлекательна для туристов.