Визажист Ольга Новичкова рассказала обо всех этапах нанесения макияжа

Визажист студии красоты «Счастье» Ольга Новичкова рассказала о том, как работала над макияжем участницы проекта «Модная революция» Ольги Родиной:

- В работе с Ольгой главной задачей у нас было выровнять тон лица. Для того чтобы тон не лежал маской на лице, я подготовила кожу, увлажнив ее маслом для лица и гиалуроновой сывороткой. Для макияжа глаз я выбрала коричнево-зеленоватые оттенки, чтобы подчеркнуть их цвет. Брови у нашей героини широкие и густые от природы. Мы сделали коррекцию теплым воском, чтобы убрать лишние волоски и придать бровям четкую форму, а в макияже лишь слегка оформили их гелем для бровей.