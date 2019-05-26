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Транспорт

Псковичи вошли в пятерку лучших на международных соревнованиях по водительскому мастерству

26 мая 2019 года, 09:38

Сотрудники «Псковпассажиравтотранса» вошли в пятерку лучших водителей автобусов на международном транспортном фестивале «TransportFest-2019» в Санкт-Петербурге. Как сообщили «Псковской правде в пресс-службе администрации Псковской области, в соревнованиях по водительскому мастерству на автобусах участвовали 42 представителя предприятий из России, Эстонии и Белоруссии. Честь Псковской области отстаивали водители «Псковпассажиравтотранса» Дмитрий Москвин и Константин Павлов.

Организаторы соревнований проверили знания правил дорожного движения, навыки маневрирования на автодроме. Константин Павлов выступал на сочлененном автобусе и показал второй результат среди участников этой категории — 5 минут и 1 секунда. Дмитрий Москвин выступал на автобусе классической компоновки и показал лучший результат маневрирования — 3 минуты 33 секунды. По итогам выступлений Дмитрий Москвин и Константин Павлов попали в пятерку лучших. Им вручили дипломы соревнований и кубок.

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