Псковичи вошли в пятерку лучших на международных соревнованиях по водительскому мастерству

Сотрудники «Псковпассажиравтотранса» вошли в пятерку лучших водителей автобусов на международном транспортном фестивале «TransportFest-2019» в Санкт-Петербурге. Как сообщили «Псковской правде в пресс-службе администрации Псковской области, в соревнованиях по водительскому мастерству на автобусах участвовали 42 представителя предприятий из России, Эстонии и Белоруссии. Честь Псковской области отстаивали водители «Псковпассажиравтотранса» Дмитрий Москвин и Константин Павлов.

Организаторы соревнований проверили знания правил дорожного движения, навыки маневрирования на автодроме. Константин Павлов выступал на сочлененном автобусе и показал второй результат среди участников этой категории — 5 минут и 1 секунда. Дмитрий Москвин выступал на автобусе классической компоновки и показал лучший результат маневрирования — 3 минуты 33 секунды. По итогам выступлений Дмитрий Москвин и Константин Павлов попали в пятерку лучших. Им вручили дипломы соревнований и кубок.