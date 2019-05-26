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Общество

Дождливая погода ожидает псковичей в воскресенье

26 мая 2019 года, 00:57
26 мая на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, температура по области ночью составит +5…+10, днем +15…+20 градусов. Ветер юго-западных направлений 5-10 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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