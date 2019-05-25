Игорь Девятко: сильная сторона Псковской области – это электротехнические и электромеханические предприятия

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко отметил, что презентация экономического и инвестиционного потенциала Псковской области, которая проходила в Торгово-Промышленной палате РФ, прошла очень успешно. Об этом он рассказал «Псковской правде».

Что касается экономического блока, близкого мне, то здесь задача выполнена на 150%. Конференц-зал Торгово-промышленной палаты вмещает в себя 300 гостей, а у нас за день до начала мероприятия было подано заявок от участников – 460, в основном от представителей московского бизнеса и иностранных консульств. То есть интерес к Псковской области подтверждается даже больше, чем ожидалось.

По словам Игоря Девятко, это мероприятие проходило с новыми установками и идеями. Например, в этот раз проходила онлайн-трансляция на Псковскую область – трансляцию посмотрели 534 человека. Второе ноу-хау, которое было с интересом воспринято – это отличие презентации от того формата, который обычно делает регионы.

"Мы дали в первую очередь предприятиям показать себя, так как была поставлена цель мероприятия, чтобы у псковских предприятий появились партнёры и новые возможности по сбыту", - заметил директор Агенства инвестиционного развития. "- И дополнительная цель – привлечение новых инвесторов. Но наши предприниматели и наш бизнес сейчас для нас в приоритете".

Как рассказал Игорь Девятко, на презентации было представлено достаточное количество предприятий: вживую, со стендами стояли представители предприятий: ЗАО «ЗЭТО», ООО «Полипласт», АО «ПЭМЗ» и «Микрон» – они презентовали себя с продукцией, которую можно было потрогать и пощупать. До начала мероприятий у гостей было специально было выделено время, чтобы пообщаться и выйти на диалог с участниками презентации.

"Скажу по себе – у меня была с собой пачка визиток, которая разошлась за один час. Хорошо, случайно взял с собой вторую пачку. Поэтому возвращаемся с огромной домашней работой: надо обсудить все вопросы и предложения, которые поступили, все контакты будем отрабатывать".

Как заметил собеседник, в Москве не все знали такую сильную сторону Псковской области, как наши предприятия:

"Для москвичей было открытием та роль, какую на Российском рынке играют электротехнические и электромеханические предприятия Псковской области. Что кроме красот и истории в нашем регионе есть и такие сильные предприятия с большой долей рынка. Кстати, электротехнические двигатели - это точка входа во многие сферы: не только для выпуска электропоезда и электротрамваев, но даже нефтедобыча – все основные производители инвестируют сейчас в электротранспорт. Поэтому для нас это интересная тема, которую ещё необходимо проработать. Был у нас представлен и ГК «Титан», но не со стендом, а в рамках доклада: много интересного услышали не только гости, но и даже псковичи, потому что были представлены возможности завода для внутренней кооперации с малым бизнесом и предприятиями Псковской области".

Как пояснил Игорь Девятко, туризм также представляли на презентации не только с точки зрения красот и «приезжайте к нам», а именно в рамках инвестиционного потенциала, и здесь тоже был серьёзный интерес и даже конкретные предложения. Как заметил в заключении собеседник, мероприятие состоялось очень хорошее. И последствия для региона ещё предстоит оценить.

Напмоним, что дни Псковской области в Москве проходили с 23 по 24 мая. В это время в столице проходили выставки, круглые столы, презентации Псковских проивзодителей, товаров, услуг и достопримечательностей.