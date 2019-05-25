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Общество

Интерес был неподдельным – Николай Тесля о днях Псковской области в Москве

25 мая 2019 года, 17:36

«Всё получилось здорово, интерес был неподдельным», - резюмировал итоги дней Псковской области в Москве председатель совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля газете «Аргументы и факты - Псков».

«Всё получилось здорово, интерес был неподдельным», - заявил Николай Тесля.
Фото Псковского агентства информации.
Председатель Совета Псковского облпотребсоюза считает, что благодаря событиям 23 и 24 мая в столице, москвичи смогли узнать, что в Псковской области изготавливают качественный товары, среди которых Иван-чай, молочные изделия, колбасы и сыры.

«Больше всего жителям столицы понравились хлебобулочные бездрожжевые изделия», - сказал Николай Тесля.

Напомним, что на Днях Псковской области в Москве делегация Псковской области представила москвичам туристический и инвестиционный потенциал региона, историю и традиции.

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