Интерес был неподдельным – Николай Тесля о днях Псковской области в Москве

«Всё получилось здорово, интерес был неподдельным», - резюмировал итоги дней Псковской области в Москве председатель совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля газете «Аргументы и факты - Псков».
«Всё получилось здорово, интерес был неподдельным», - резюмировал итоги дней Псковской области в Москве председатель совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля газете «Аргументы и факты - Псков».
«Больше всего жителям столицы понравились хлебобулочные бездрожжевые изделия», - сказал Николай Тесля.
Напомним, что на Днях Псковской области в Москве делегация Псковской области представила москвичам туристический и инвестиционный потенциал региона, историю и традиции.