Нинель Салагаева: москвичи отметили настоящий запах и вкус псковского хлеба

Как уверенно заявила заместитель губернатора Нинель Салагаева Псковскому агентству информации, Дни Псковской области в Москве прошли достойно. Она рассказала, что в столице прошло много важных и интересных мероприятий, которые привлекли внимание москвичей к псковскому региону, производителям, качественной и вкусной продукции.

Как заметила заместитель губернатора, достойно прошла ярмарка сельхозтоваропроизводителей: очень часто люди возвращались, чтобы ещё докупить себе понравившихся продуктов и товаров.

- Люди говорили, что это очень вкусно, что давно уже не слышали такого запаха хлеба, настоящего, такого вкуса, не видели таких цен, - подчеркнула Нинель Салагаева.

Также вице-губернатор отметила, что все запланированные мероприятия прошли вовремя и были очень хорошо организованы. Также со стороны правительства Москвы была оказана организационная поддержка. Поэтому все прошло четко, слаженно, организованно.

По словам Нинель Салагаевой, понравился москвичам и заключительный гала-концерт мастеров искусств Псковской области – с красивыми костюмами, качественно проработанными и поставленными номерами. Она добавила, что среди зрителей наблюдался позитив, эмоциональный подъем, люди говорили, что довольны тем, как прошли Дни Псковской области в Москве.