Александр Козловский: Дни Псковской области в Москве – это возможность показать все достоинства области

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский считает, что Дни Псковской области в Москве необходимо проводить регулярно, сообщает ПАИ. Так как они смогут принести региону и его жителям пользу. Как подчеркнул парламентарий, Москва - это рынок инвестиций, и каждый может найти там свою нишу, заключить какие-либо договоры.

Депутат принимал участие в мероприятиях, связанных с презентацией инвестиционного и экономического потенциала региона.

- Я думаю, что это хорошая возможность привлечь инвесторов в регион, а предприятиям, которые уже работают в Псковской области, представить свою продукцию», - заметил Александр Козловский. - Для региона это важно. Это возможность показать все достоинства Псковской области.

Дни Псковской области в Москве прошли по договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова и мэра столицы Сергея Собянина. В эти дни, 23-24 мая, были презентованы инвестиционные и туристические возможности региона, проведен обмен опытом в различных областях, работали выставка-ярмарка псковских товаропроизводителей и фотовыставка достопримечательностей, были организованы товарищеские встречи между боксерами и самбистами Псковской области и Москвы, круглые столы по туризму, образованию, здравоохранению, ЖКХ, добровольчеству.