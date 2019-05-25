Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Александр Козловский: Дни Псковской области в Москве – это возможность показать все достоинства области

25 мая 2019 года, 16:05

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский считает, что Дни Псковской области в Москве необходимо проводить регулярно, сообщает ПАИ. Так как они смогут принести региону и его жителям пользу. Как подчеркнул парламентарий, Москва - это рынок инвестиций, и каждый может найти там свою нишу, заключить какие-либо договоры.

Депутат принимал участие в мероприятиях, связанных с презентацией инвестиционного и экономического потенциала региона.

- Я думаю, что это хорошая возможность привлечь инвесторов в регион, а предприятиям, которые уже работают в Псковской области, представить свою продукцию», - заметил Александр Козловский. - Для региона это важно. Это возможность показать все достоинства Псковской области.

Дни Псковской области в Москве прошли по договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова и мэра столицы Сергея Собянина. В эти дни, 23-24 мая, были презентованы инвестиционные и туристические возможности региона, проведен обмен опытом в различных областях, работали выставка-ярмарка псковских товаропроизводителей и фотовыставка достопримечательностей, были организованы товарищеские встречи между боксерами и самбистами Псковской области и Москвы, круглые столы по туризму, образованию, здравоохранению, ЖКХ, добровольчеству. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Игорь Девятко: сильная сторона Псковской области – это электротехнические и электромеханические предприятия
Интерес был неподдельным – Николай Тесля о днях Псковской области в Москве
Нинель Салагаева: москвичи отметили настоящий запах и вкус псковского хлеба
Презентация прошла успешно: инвестиционный потенциал Псковской области оценили в Москве
Угостили пряником и пригласили в гости: псковская туриндустрия назвала Москву главным стратегическим партнёром
В Пушкинских Горах может появиться «Диснейленд» по сказкам Пушкина
Псковская область ждет притока инвестиций
Екатерина Дементьева: причёска всегда должна соответствовать внутреннему содержанию
В Пскове, Пушкинских Горах и Великих Луках 46 дворовых футбольных команд будут бороться за выход в финал

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика
23 мая 10:46

Гончарный треугольник

Завод псковской уникальной керамической продукции «Гончар»: денег нет, но держимся

Экономика / Я – социальный предприниматель
22 мая 09:53

Считалка

Желание псковички помочь ребенку с «домашкой» вылилось в открытие школы устного счета по уникальной японской методике

Экономика
3 мая 09:05

В поисках снетка

Где и когда псковичам искать местное лакомство