Презентация прошла успешно: инвестиционный потенциал Псковской области оценили в Москве

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов отметил, что презентация инвестиционных возможностей Псковской области была очень успешной. Об этом он сообщил ПАИ. Эта презентация состоялась в рамках проведения Дней Псковской области в Москве 24 мая.

По словам Владимира Зубова, в мероприятии приняли участие более 200 человек, выступающим задавали много вопросов, которые помогли более широко раскрыть инвестиционный потенциал Псковской области. Люди интересовалась и туристическим потенциалом, и деловыми кадрами, и Ганзейскими днями. Также президент Торгово-промышленной палаты области отметил, что презентация прошла лучше, чем в 2015-м году.

Как подчеркнул Владимир Зубов, отдельный интерес выразили предприниматели, которые собираются приехать в Псковскую область, чтобы лично убедиться, «действительно ли у нас инвесторов носят на руках».

-Такие презентации помогают людям узнать больше нового о регионе, потому что не все в своей суете успевают обращать внимание на приграничные регионы РФ, - продолжил Владимир Зубов. - Надо людям показывать интересные ценности, которыми мы обладаем. Возможно, мы к ним привыкли, но для других регионов они являются уникальными.

Напомним, что на Днях Псковской области в Москве делегация Псковской области представила москвичам туристический и инвестиционный потенциал региона, историю и традиции.