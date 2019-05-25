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Общество

Угостили пряником и пригласили в гости: псковская туриндустрия назвала Москву главным стратегическим партнёром

25 мая 2019 года, 15:26

В пятницу, 24 мая, в рамках проведения Дней Псковской области в Москве состоялась Презентация туристического потенциала региона. Как сообщает ПАИ, презентация прошла в Московском доме национальностей с участием сотрудников комитетов по туризму обоих городов и представителей туристических компаний.

Как подчеркнула председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова, Москва является главным стратегическим партнёром, особенно для многодневных туров, которые предлагает Псковская область. Высоко оценила председатель и предварительную работу, которую провели власти в Москве: на улицах были развешаны яркие баннеры, которые сразу же привлекали взгляды москвичей, показывая возможный туристический потенциал. Отметила Светлана Баранова и псковских коллег, которые ярко презентовали свои услуги:

- Удалось даже угостить участников презентации – на выставке работали «Изборский пряник» и ферма «Бебешкино», - заметила председатель туриндустрии. - Пригласили всех на фестиваль «Сыр и пряник», который пройдёт у нас в июле.

В свою очередь московские представители на этом круглом столе отметили, что туристическая сфера определена как одна из самых перспективных в Псковской области.

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