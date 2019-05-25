В Пушкинских Горах может появиться «Диснейленд» по сказкам Пушкина

Губернатор Михаил Ведерников, выступая в Торгово-промышленной палате в Москве, высказал идею обустроить в поселке Пушкинские Горы аналог парка развлечений "Диснейленд" по мотивам сказок поэта Александра Пушкина.

Как сообщает ТАСС, губернатор Псковской области заметил, что уже есть несколько потенциальных интересантов. Цель такого «диснейленда» - в игровой форме донести до детей творчество поэта.

При этом глава региона заметил, что в области не хватает гостиниц и объектов общественного питания, несмотря на постоянно растущее количество туристов. Например, в Печорах, куда приезжает много паломников посетить Псково-Печерский монастырь, у гостей города возникают трудности, чтобы найти себе место покушать, переночевать, куда-то ещё сводить детей и потом – комфортно уехать. Как подчеркнул Михаил Ведерников, это перспективное направление для работы.

Напомним, что с 23 по 24 мая в Москве проходили Дни Псковской области. Было проведено большое количество различных деловых встреч, выставок, ярмарка и круглые столы.