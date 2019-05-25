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Экономика

Псковская область ждет притока инвестиций

25 мая 2019 года, 12:26

Эксперты оценили эффективность Дней Псковской области в Москве как высокую. Столичные инвесторы заинтересованы в приходе на инвестплощадки в регион, отмечает ПАИ в обзоре события.

Псковский губернатор Михаил Ведерников назвал область надежным и перспективным местом для инвестиций. Он напомнил, что за два года в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Псковская область выросла на 47 позиций.

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин назвал Псковскую область регионом с высоким человеческим потенциалом, в котором работают немало крупных предприятий. 

По мнению авторов обзора, одним из важных преимуществ Псковской области является индивидуальная работа с каждым инвестором и оперативное решение возникающих проблем.

Напомним, в рамках Дней Псковской области в Москве заключено соглашение о сотрудничестве между регионами, прошла презентация инвестпотенциала региона в ТПП России, была организована ярмарка Псковской продукции, а также целый ряд других мероприятий.

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