Екатерина Дементьева: причёска всегда должна соответствовать внутреннему содержанию

Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства проекта «Модная революция» Екатерина Дементьева рассказала, как работала с образом Ольги Родиной и почему сделала ей химию:

- Я редко советую химию,- заметила Екатерина, - Но в данном случае сделаю в легком варианте, поскольку у Ольги очень насыщенный график и на укладку совсем нет времени. Образу Ольги нужны эффектность, динамика и цвет, так как прическа всегда должна соответствовать внутреннему содержанию. Темный оттенок волос как раз добавит яркости, а укладка — динамики.

Оценить работу визажиста, парикмахера и стилиста и полностью посмотреть преображение Ольги можно здесь.