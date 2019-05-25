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Общество

Екатерина Дементьева: причёска всегда должна соответствовать внутреннему содержанию

25 мая 2019 года, 11:27

Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства проекта «Модная революция» Екатерина Дементьева рассказала, как работала с образом Ольги Родиной и почему сделала ей химию:

Мастер-модельер решила придать образу Ольги эффектность, динамику и цвет
Татьяна Родина

- Я редко советую химию,- заметила Екатерина, - Но в данном случае сделаю в легком варианте, поскольку у Ольги очень насыщенный график и на укладку совсем нет времени. Образу Ольги нужны эффектность, динамика и цвет, так как прическа всегда должна соответствовать внутреннему содержанию. Темный оттенок волос как раз добавит яркости, а укладка — динамики.

Оценить работу визажиста, парикмахера и стилиста и полностью посмотреть преображение Ольги можно здесь.

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