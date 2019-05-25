В Пскове, Пушкинских Горах и Великих Луках 46 дворовых футбольных команд будут бороться за выход в финал

Как стало известно «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, 25 мая определят финалистов Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области. За право участвовать в финале будут бороться юноши 20 муниципалитетов в возрасте от 9 до 18 лет.

Футбольные матчи пройдут одновременно в Пскове, Пушкинских Горах и Великих Луках – центры «Север», «Центр» и «Юг», в матчах будет участвовать 46 дворовых и школьных непрофессиональных команд. Впервые на состязания приедут воспитанники школ-интернатов, что стало возможным благодаря поддержке Детского фонда.