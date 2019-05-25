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Экономика / Инвестиции

Промышленность Псковской области выходит на лидирующие позиции

25 мая 2019 года, 10:12

По словам зам главы Минпромторга России Алексея Беспрозванных, динамика, которую показывает Псковская область, очень радует. Индекс промышленного производства в регионе в прошлом году составил 101,4%, а по итогам первого квартала текущего года этот показатель уже 102,3%, отметили в Минпромторге.

«Это подтверждает, что комплекс мер, который реализует регион совместно с Минпромторгом, работает. И мы эту динамику будем активно поддерживать», - заявил он.

Заместитель министра выделил Электротехнический кластер Псковской области, назвав проект примером кластерной политики для других регионов. Также он отметил активность Псковской области при реализации национальных проектов в сфере экономики.

Дни Псковской области в Москве проводятся в рамках соглашения между администрацией Псковской области и Правительством Москвы, которое Михаил Ведерников и Сергей Собянин подписали на РИФ-2018 в Сочи. Оно предполагает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

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