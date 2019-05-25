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Общество

Псковские медики познакомились с работой информационных технологий в лечебных заведениях Москвы

25 мая 2019 года, 09:49

При проведении Дней Псковской области в Москве состоялся круглый стол «Современные информационные технологии в первичной медико-санитарной помощи». Как стало известно «Псковской правде», региональную делегацию на нем возглавила председатель Комитета по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко.

- Сначала мы ознакомились с работой Ситуационного центра Департамента здравоохранения Москвы. Здесь прошло заседание круглого стола, на котором мы обсудили вопросы действия информационных систем в столице, — заметила руководитель ведомства.

После заседания одна часть делегации отправилась в детскую и взрослую поликлиники, чтобы на месте изучить принципы действия новых информационных технологий в лечебных учреждениях и внедрение новых проектов в рамках федерального проекта «Новая модель медицинской организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Вторая часть делегации посетила Станцию скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова и Научно-практический центр экстренной медицинской помощи. Псковские специалисты познакомились с работой московских коллег не только во взаимодействии диспетчерской службы с каретами скорой помощи, но и функционирование санитарной авиации.

В рамках соглашения между субъектами Российской Федерации Комитет по здравоохранению и фармации Псковской области разработает пятилетний план взаимодействия с московскими коллегами. Псковские медики также пригласили столичных коллег посетить область с ответным визитом. Московские специалисты, опираясь на свой опыт, помогут доработать информационную систему в псковских поликлиниках.

Напомним, что с 23 по 24 мая в Москве проходили Дни Псковской области. Было проведено большое количество различных деловых встреч, выставок, ярмарка и круглые столы.  

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