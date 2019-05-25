Продукция Псковской области набирает популярность в Москве

Выставка продукции сельскохозяйственных предприятий Псковской области вызвала ажиотаж в Москве. Губернатор региона Михаил Ведерников попросил мэра столицы Сергея Собянина выделить торговые площади для псковичей, чтобы те могли проводить ярмарки выходного дня.

«Люди приходили, интересовались, пробовали. Был случай, когда мужчина вернулся и купил еще 20 банок тушенки. Сказал: «Мы с женой дошли домой, попробовали - очень вкусная». Бабушка купила пять буханок хлеба, потому что такой вкусный хлеб в Москве сложно найти за такие деньги», - рассказал Михаил Ведерников.

23 и 24 мая в Пскове в рамках Дней Псковской области работала выставка-ярмарка аграрных предприятий, фермеров и мастеров. Псковичи привезли колбасы, хлебобулочные изделия, сыры, травяные чаи, овощи и зелень.