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Экономика / Сельское хозяйство

Продукция Псковской области набирает популярность в Москве

25 мая 2019 года, 09:46

Выставка продукции сельскохозяйственных предприятий Псковской области вызвала ажиотаж в Москве. Губернатор региона Михаил Ведерников попросил мэра столицы Сергея Собянина выделить торговые площади для псковичей, чтобы те могли проводить ярмарки выходного дня.

Псковская продукция расходилась в Москве на "ура"
Фото Сергея Герасимова
«Люди приходили, интересовались, пробовали. Был случай, когда мужчина вернулся и купил еще 20 банок тушенки. Сказал: «Мы с женой дошли домой, попробовали - очень вкусная». Бабушка купила пять буханок хлеба, потому что такой вкусный хлеб в Москве сложно найти за такие деньги», - рассказал Михаил Ведерников.

23 и 24 мая в Пскове в рамках Дней Псковской области работала выставка-ярмарка аграрных предприятий, фермеров и мастеров. Псковичи привезли колбасы, хлебобулочные изделия, сыры, травяные чаи, овощи и зелень.

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