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Экономика / Сельское хозяйство

Ведерников договорился о выделении псковским агропредприятиям торговой площадки в Москве

24 мая 2019 года, 22:25

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и мэр Москвы Сергей Собянин договорились о выделении псковским агропредприятим и фермерам отдельной площадки для торговли в столице. Договорённость об этом была достигнута в ходе Дней Псковской области в Москве, пишет ПАИ.

Михаил Ведерников рассказал, что псковская  продукция оказалась востребованной и относительно недорогой. В связи с этим глава региона обратился к мэру Москвы выделить на одной из 120 московских площадок место для псковичей.

«В Москве больше 120 таких площадок, и нам обязательно на одной из них найдут место. Может быть, сделаем торговлю ежедневной», - цитирует ПАИ Михаила Ведерникова.

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