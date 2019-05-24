Ведерников договорился о выделении псковским агропредприятиям торговой площадки в Москве

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и мэр Москвы Сергей Собянин договорились о выделении псковским агропредприятим и фермерам отдельной площадки для торговли в столице. Договорённость об этом была достигнута в ходе Дней Псковской области в Москве, пишет ПАИ.

Михаил Ведерников рассказал, что псковская продукция оказалась востребованной и относительно недорогой. В связи с этим глава региона обратился к мэру Москвы выделить на одной из 120 московских площадок место для псковичей.

«В Москве больше 120 таких площадок, и нам обязательно на одной из них найдут место. Может быть, сделаем торговлю ежедневной», - цитирует ПАИ Михаила Ведерникова.