Оксана Фёдорова на концерте в Москве: Я горжусь, когда приезжаю в родную Псковскую область

Ярким гала-концертом творческих коллективов и солистов региона завершилась 24 мая в Москве программа Дней Псковской области, передает корреспондент «Псковской правды».
Ярким гала-концертом творческих коллективов и солистов региона завершилась 24 мая в Москве программа Дней Псковской области, передает корреспондент «Псковской правды».
Перед началом концерта губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к зрителям: «Приглашаю вас к нам в Псковскую область!». По его словам, двухдневная программа в столице была насыщенной и предельно интересной для жителей российской столицы.
«Мы подписали пятилетнюю программу взаимодействия между Москвой и Псковской областью, но это не просто проектная декларация, а программа мероприятий, которые мы вместе будем реализовывать», - подчеркнул глава региона.
Она сказала, что, несмотря на то, что живет в Москве, приезжая в родной Псков, гордится местами, дорогими ее сердцу.
«Псковская область для меня имеет большое значение!», - подчеркнула Оксана Фёдорова.