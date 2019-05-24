Оксана Фёдорова на концерте в Москве: Я горжусь, когда приезжаю в родную Псковскую область

На сцене Театра русской песни и танца Надежды Бабкиной выступили ансамбль русских народных музыкальных инструментов «Сказ», музыканты симфонического оркестра Псковской областной филармонии, театр танца «Русские узоры» и ансамбль классического танца «Щелкунчик».

Перед началом концерта губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к зрителям: «Приглашаю вас к нам в Псковскую область!». По его словам, двухдневная программа в столице была насыщенной и предельно интересной для жителей российской столицы.

«Мы подписали пятилетнюю программу взаимодействия между Москвой и Псковской областью, но это не просто проектная декларация, а программа мероприятий, которые мы вместе будем реализовывать», - подчеркнул глава региона.