Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Оксана Фёдорова на концерте в Москве: Я горжусь, когда приезжаю в родную Псковскую область

24 мая 2019 года, 20:53

Ярким гала-концертом творческих коллективов и солистов региона завершилась 24 мая в Москве программа Дней Псковской области, передает корреспондент «Псковской правды».

Программа Дней Псковской области в Москве завершилась гала-концертом творческих коллективов и солистов региона.
Фото Псковского агентства информации.
На сцене Театра русской песни и танца Надежды Бабкиной выступили ансамбль русских народных музыкальных инструментов «Сказ», музыканты симфонического оркестра Псковской областной филармонии, театр танца «Русские узоры» и ансамбль классического танца «Щелкунчик».

Перед началом концерта губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к зрителям: «Приглашаю вас к нам в Псковскую область!». По его словам, двухдневная программа в столице была насыщенной и предельно интересной для жителей российской столицы.

«Мы подписали пятилетнюю программу взаимодействия между Москвой и Псковской областью, но это не просто проектная декларация, а программа мероприятий, которые мы вместе будем реализовывать», - подчеркнул глава региона.

Оксана Фёдорова подарила зрителям песню в дуэте с Дмитрием Галихиным.
Фото Псковского агентства информации.
Земляков и гостей пришла поздравить известная телеведущая Оксана Фёдорова, обладательница титула «Мисс Вселенная».

Она сказала, что, несмотря на то, что живет в Москве, приезжая в родной Псков, гордится местами, дорогими ее сердцу.

«Псковская область для меня имеет большое значение!», - подчеркнула Оксана Фёдорова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ведерников договорился о выделении псковским агропредприятиям торговой площадки в Москве
Причины всплеска добровольчества в Псковской области назвал Михаил Ведерников
Ведерников лично пообщался с потенциальными инвесторами Псковской области
Трогательный фоторепортаж с последнего звонка опубликовала «Псковская правда»
В ближайшем будущем в Пскове хотят применить информационные технологии Москвы
Псковской области не испытывает проблем со строительством жилья – Михаил Ведерников
Минпроторг положительно оценивает динамику развития Псковской области
Михаил Ведерников – выпускникам: Дерзайте, думайте и не бойтесь сложностей
Псковская область озеленилась благодаря акции «Всероссийский День посадки леса»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Дни Псковской области в Москве
Десятки площадок Москвы принимают гостей из Псковской области. В рамках Дней региона в столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

Общество / Мода
24 мая 10:04

На высоте

Сегодня мы ищем новый образ для известной общественницы Ольги Родиной из Пскова. Наша участница хочет, чтобы гардероб соответствовал ее деловому статусу (ФОТО)

Общество
23 мая 17:33

Гвоздями по детям

Владелец гаража на Завеличье утыкал крышу остриями, полиция по закону бессильна, но гараж снесут

Общество / Здоровье
23 мая 16:33

Брюки клещ

Жизненный путь и резюме членистоногого: от рождения до смерти (ИНФОГРАФИКА)