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Общество

Ведерников лично пообщался с потенциальными инвесторами Псковской области

24 мая 2019 года, 17:25

24 мая участниками презентации инвестиционного потенциала Псковской области в Москве стали 200 представителей российских регионов и 10 стран, передает корреспондент «Псковской правды». Презентации прошла на площадке Торгово-промышленной палаты РФ.

Псковский губернатор Михаил Ведерников вместе с коллегами подробно рассказали приглашенным о промышленном, инвестиционном, туристическом и сельскохозяйственном потенциале региона и условия ведения бизнеса.

Инвестиционные возможности «Моглино» представил исполняющий обязанности генерального директора Олег Бедских, отметив, что особо-экономическая зона обладает специальным юридическим статусом, позволяющим предоставлять инвесторам налоговые льготы и таможенные преференции и, кроме того, гарантирует доступ к транспортной, деловой и инженерной инфраструктуре.

Чуть позже о возможностях промышленной кооперации перед представителями бизнес-сообщества рассказал председатель Совета директоров АО Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский.

Напомним, с 23 по 24 мая в Москве проходят Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

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