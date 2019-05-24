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Общество

Трогательный фоторепортаж с последнего звонка опубликовала «Псковская правда»

24 мая 2019 года, 16:35

Опубликован фоторепортаж, посвященный последнему звонку, который прозвучал в Пскове 24 мая для выпускников одиннадцатых классов.

Полные счастливых моментов школьные годы эти выпускники будут вспоминать ещё долго.
Фото Андрея Степанова.

Больше фото смотрите в разделе «Медиа».

Праздник начался с литии на Вечевой площади Псковского кремля, где протоирей Андрей Вахрушев поздравил молодежь с окончанием школы и Днём славянской письменности и культуры. Затем 1 тысяча 304 выпускника вместе со своими руководителями и директорами приняли участие в шествии по Октябрьскому проспекту. Шествие сопровождали мажоретки и оркестр 76-ой дивизии ВДВ.

Чуть позже в Зелёном театре состоялся праздничный концерт, на котором выступали вокальная студия «Юникс», танцевальный хип-хоп центр «Хоть отбавляй» и кавер-группа Drum&Jazz.

Впереди дорога во взрослую, самостоятельную жизнь.
Фото Андрея Степанова.

Больше фото смотрите в разделе «Медиа».

«Псковская правда» собрала подборку самых удачных и зрелищных снимков с нынешнего последнего звонка. Не забудьте поделиться этими фотографиями со своими друзьями в социальных сетях.

Напомним, 24 мая в Пскове запрещена продажа алкогольных напитков.

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