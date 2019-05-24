Трогательный фоторепортаж с последнего звонка опубликовала «Псковская правда»

Опубликован фоторепортаж, посвященный последнему звонку, который прозвучал в Пскове 24 мая для выпускников одиннадцатых классов.
Опубликован фоторепортаж, посвященный последнему звонку, который прозвучал в Пскове 24 мая для выпускников одиннадцатых классов.
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Чуть позже в Зелёном театре состоялся праздничный концерт, на котором выступали вокальная студия «Юникс», танцевальный хип-хоп центр «Хоть отбавляй» и кавер-группа Drum&Jazz.
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Напомним, 24 мая в Пскове запрещена продажа алкогольных напитков.