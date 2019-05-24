В ближайшем будущем в Пскове хотят применить информационные технологии Москвы

Информационные технологии Москвы могут применить в Пскове. Об этом стало известно 24 мая на круглом столе «Умный город», который прошёл в павильоне столичного ВДНХ.

«Пилотные проекты реализуют совершенно бесплатно. Это стало возможным благодаря программе совместных действий Москвы и Псковской области, подписанной 23 мая псковским губернатором Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным», - сказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.