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Общество

В ближайшем будущем в Пскове хотят применить информационные технологии Москвы

24 мая 2019 года, 16:03

Информационные технологии Москвы могут применить в Пскове. Об этом стало известно 24 мая на круглом столе «Умный город», который прошёл в павильоне столичного ВДНХ.

«Пилотные проекты реализуют совершенно бесплатно. Это стало возможным благодаря программе совместных действий Москвы и Псковской области, подписанной 23 мая псковским губернатором Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным», - сказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

В павильоне ВДНХ размещены современные решения, которые применяются в «Умном городе».
Фото Псковского агентства информации.
Такими проектами, по его словам, станут единый региональный портал системы государственных закупок, электронная библиотека для учителей и «Активный гражданин», реализуемый по стандартам «Умного города».

Напомним, система «Умный город» заработает в Пскове в этом году.

Напомним, с 23 по 24 мая в Москве проходят Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

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