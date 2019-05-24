В ближайшем будущем в Пскове хотят применить информационные технологии Москвы

Информационные технологии Москвы могут применить в Пскове. Об этом стало известно 24 мая на круглом столе «Умный город», который прошёл в павильоне столичного ВДНХ.
«Пилотные проекты реализуют совершенно бесплатно. Это стало возможным благодаря программе совместных действий Москвы и Псковской области, подписанной 23 мая псковским губернатором Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным», - сказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.
Такими проектами, по его словам, станут единый региональный портал системы государственных закупок, электронная библиотека для учителей и «Активный гражданин», реализуемый по стандартам «Умного города».
В павильоне ВДНХ размещены современные решения, которые применяются в «Умном городе».
Фото Псковского агентства информации.
Напомним, система «Умный город» заработает в Пскове в этом году.
Напомним, с 23 по 24 мая в Москве проходят Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.