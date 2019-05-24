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Общество

Минпроторг положительно оценивает динамику развития Псковской области

24 мая 2019 года, 14:16

«Динамика, которую показывает Псковская область заслуживает отдельного внимания», - заявил 24 мая заместитель Министра Минпромторга России Алексей Беспрозванных на презентации экономического и инвестиционного потенциала Псковской области в Москве, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, если в 2018 году индекс промышленного производства составил 101,4%, то в первом квартале нынешнего фиксируется рост до 102,3%.

«Эту динамику будет активно поддерживать», - сказал Алексей Беспрозванных и назвал электротехнический кластер Псковской области примером для кластерной политики других регионов России.

«Псковская область всегда может рассчитывать на нашу помощь», - подчеркнул Алексей Беспрозванных.

Напомним, 24 мая в Торгово-промышленной палате РФ проходит выставка-презентация экономического и инвестиционного потенциала Псковской области.

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