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Общество

Псковская область озеленилась благодаря акции «Всероссийский День посадки леса»

24 мая 2019 года, 13:02

Более 60 тысяч саженцев деревьев высадили в Псковской области во время акции «Всероссийский День посадки леса», участниками которой стали около 400 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Благодаря акции площадь зелёных насаждений в регионе увеличилась на 19 гектаров. Общее количество елей, кленов, берез, сосен и рябин составило 67 тысяч саженцев.

Количество растений увеличилось и в областном центре. Так, вокруг псковской инженерно-лингвистической гимназии учащиеся высадили два десятка елей, четыре боярышника и пять шаровидных ив.

Кроме того, участники акции «Всероссийский День посадки леса» организовали уборку в псковских лесах. В общей сложности им удалось очистить от мусора территорию размером в 13 гектаров.

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