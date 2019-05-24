Михаил Сутягинский: Для нас очень важно выстраивать отношения с научно-исследовательскими центрами

«Химия не стоит на месте и потому для нас очень важно выстраивать отношения с научно-исследовательскими центрами», - заявил 24 мая на презентации инвестиционного потенциала Псковской области в Москве председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Он отметил, что завод «Титан», который планируется возвести в Псковской области, будет отвечать всем современным экологическим требованиям. Завод может стать крупнейшим налогоплательщиком региона и производить материалы, использующиеся в легкой промышленности и медицине.

Отметим, группа компаний «Титан» собирается вложить в строительство предприятия в Пскове почти 13 миллиардов рублей и создать полтысячи рабочих мест.

Напомним, с 23 по 24 мая в Москве проходят Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.