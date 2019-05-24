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Общество

По приглашению Михаила Ведерников инвесторы приедут в Псков на Ганзейские дни

24 мая 2019 года, 12:01

24 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников на презентации инвестиционных возможностей региона в Москве, пригласил инвесторов на Ганзейские дни в Псков, передает корреспондент «Псковской правды».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил инвесторов на экономический форум.
Фото Псковского агентства информации.
«В Псковской области особое внимание уделяется туризму. Возобновилось авиасообщение со столицей, состоялся запуск «Ласточек» в Петербург, Петрозаводск и Великий Новгород. В скором времени поезда пойдут и до Печор», -

Губернатор пригласил участников встречи в Москве своими глазами увидеть все красоты и возможности псковского региона. Ближайшим поводом для этого может стать экономический форум в Ганзейские дни, который пройдёт в июне.

Напомним, с 23 по 24 мая в Москве проходят Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

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