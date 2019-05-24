По приглашению Михаила Ведерников инвесторы приедут в Псков на Ганзейские дни

24 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников на презентации инвестиционных возможностей региона в Москве, пригласил инвесторов на Ганзейские дни в Псков, передает корреспондент «Псковской правды».

«В Псковской области особое внимание уделяется туризму. Возобновилось авиасообщение со столицей, состоялся запуск «Ласточек» в Петербург, Петрозаводск и Великий Новгород. В скором времени поезда пойдут и до Печор», -

Губернатор пригласил участников встречи в Москве своими глазами увидеть все красоты и возможности псковского региона. Ближайшим поводом для этого может стать экономический форум в Ганзейские дни, который пройдёт в июне.

Напомним, с 23 по 24 мая в Москве проходят Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.