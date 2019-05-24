Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Президент ТПП заявил, что у Псковской области есть огромный туристический потенциал

24 мая 2019 года, 11:54

«У Псковской области удивительная история и огромный туристический потенциал», - заявил 24 мая на презентации инвестиционных возможностей Псковской области в Москве президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, передает корреспондент «Псковской правды».

В здании Торгово-промышленной палаты России проходит серия деловых встреч, работает выставка предприятий Псковской области.
Фото Псковского агентства информации.
Обращаясь к участникам, Сергей Катырин отметил, что готов предоставить весь имеющийся инструментарий для помощи в развитии региона.

Напомним, с 23 по 24 мая в Москве проходят Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Трогательный фоторепортаж с последнего звонка опубликовала «Псковская правда»
В ближайшем будущем в Пскове хотят применить информационные технологии Москвы
Псковской области не испытывает проблем со строительством жилья – Михаил Ведерников
Минпроторг положительно оценивает динамику развития Псковской области
Михаил Ведерников – выпускникам: Дерзайте, думайте и не бойтесь сложностей
Псковская область озеленилась благодаря акции «Всероссийский День посадки леса»
Михаил Сутягинский: Для нас очень важно выстраивать отношения с научно-исследовательскими центрами
По приглашению Михаила Ведерников инвесторы приедут в Псков на Ганзейские дни
Выставка предприятий Псковской области – возможность заявить о себе, считает Сергей Катырин

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Дни Псковской области в Москве
Десятки площадок Москвы принимают гостей из Псковской области. В рамках Дней региона в столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

Общество / Мода
24 мая 10:04

На высоте

Сегодня мы ищем новый образ для известной общественницы Ольги Родиной из Пскова. Наша участница хочет, чтобы гардероб соответствовал ее деловому статусу (ФОТО)

Общество
23 мая 17:33

Гвоздями по детям

Владелец гаража на Завеличье утыкал крышу остриями, полиция по закону бессильна, но гараж снесут

Общество / Здоровье
23 мая 16:33

Брюки клещ

Жизненный путь и резюме членистоногого: от рождения до смерти (ИНФОГРАФИКА)