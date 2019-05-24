Президент ТПП заявил, что у Псковской области есть огромный туристический потенциал

«У Псковской области удивительная история и огромный туристический потенциал», - заявил 24 мая на презентации инвестиционных возможностей Псковской области в Москве президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, передает корреспондент «Псковской правды».
Обращаясь к участникам, Сергей Катырин отметил, что готов предоставить весь имеющийся инструментарий для помощи в развитии региона.
В здании Торгово-промышленной палаты России проходит серия деловых встреч, работает выставка предприятий Псковской области.
Фото Псковского агентства информации.
Напомним, с 23 по 24 мая в Москве проходят Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.