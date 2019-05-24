Сергей Катырин: Для нас чрезвычайно важно, чтобы Псковская область развивалась

«Псковская область для нас – это один из самых важных регионов. Это колыбель нашей истории. Для нас чрезвычайно важно, чтобы он мог развиваться», - заявил 24 мая президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в Москве, передает корреспондент «Псковской правды».