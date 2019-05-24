Сергей Катырин: Для нас чрезвычайно важно, чтобы Псковская область развивалась

«Псковская область для нас – это один из самых важных регионов. Это колыбель нашей истории. Для нас чрезвычайно важно, чтобы он мог развиваться», - заявил 24 мая президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в Москве, передает корреспондент «Псковской правды».
По словам Сергея Кастрыкина, Торгово-промышленная палата готова продвигать Псковскую область через свои представительства за рубежом.
Михаил Ведерников благодарен за поддержку в рамках организации Дней Псковской области в Москве.
Фото Псковского агентства информации.
Торгово-промышленная палата - старейший институт, который защищает интересы бизнес-сообщества. Мы пригласили наши предприятия, чтобы выступить с презентацией и продемонстрировать возможности региона.
Сергей Катырин,Глава региона поблагодарил президента ТПП за поддержку и добавил, что рассчитывает на длительное сотрудничество.
президент Торгово-промышленной палаты РФ
Напомним, с 23 по 24 мая в Москве проходят Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.