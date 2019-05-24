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Общество

Сдать оружие и получить немалые деньги предлагают жителям Псковской области

24 мая 2019 года, 10:00

В Псковской области в полтора и два раза увеличились суммы вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Чтобы получить компенсацию нужно:

- Принести оружие и боеприпасы в ближайший отдел полиции и получить справку об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия;

- Направить пакет документов в Управление делами администрации Псковской области. К заявлению о выплате вознаграждения нужно приложить копии паспорта, страхового свидетельства пенсионного страхования, свидетельства о постановке на налоговый учет, справки из полиции и анкету для удержания подоходного налога.

Примерные суммы выплат: автоматы, пулеметы и снайперские винтовки – 6 тысяч, карабины – 4,5 тысячи рублей, самодельное оружие – от 2 до 2,4 тысячи рублей.

Напомним, максимальное наказание за незаконное хранение оружия – лишение свободы до трёх лет.

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