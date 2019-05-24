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Общество

Ведерников поблагодарил Собянина за возможность презентовать потенциал региона

24 мая 2019 года, 09:22

«Подписание 5-летней программы сотрудничества – одно из главных событий Дней Псковской области в Москве»,- отметил глава региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников поблагодарил власти столицы за то, что они делятся своим опытом и наработками с Псковской областью.
Фото Сергея Герасимова.
По его словам, усилиями Сергея Собянина и его команды Москва сегодня является динамично развивающейся мировой столицей, охотно делящейся своим успешным опытом и наработками с регионами.

«Коллеги активно помогают нам в сфере закупок, в решении транспортного вопроса, активно укрепляют и развивают культурные, гуманитарные и экономические связи», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, с 23 по 24 мая в Москве проходят Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

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