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Культура

Псковская область привлекла гранты на проекты в сфере культуры

23 мая 2019 года, 18:07

Минкульт РФ выделил три гранта Псковской области на реализацию проектов в сфере культуры. Заявки подготовлены НКО региона при поддержке региональной администрации.

Сразу два проекта защитил  Фонд княгини Ольги: «Развитие хорового пения в Псковской области» и «Хоровой праздник в рамках Ганзейских дней Нового времени».

«Лига молодежи Псковской области» получит грант на исполнение выставочно-театрального проекта «Псков как зеркало истории православия в России».

Добавим, что всего Министерство культуры России выделило региональным НКО страны 120 грантов.

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