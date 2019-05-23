Псковская область привлекла гранты на проекты в сфере культуры

Минкульт РФ выделил три гранта Псковской области на реализацию проектов в сфере культуры. Заявки подготовлены НКО региона при поддержке региональной администрации.

Сразу два проекта защитил Фонд княгини Ольги: «Развитие хорового пения в Псковской области» и «Хоровой праздник в рамках Ганзейских дней Нового времени».

«Лига молодежи Псковской области» получит грант на исполнение выставочно-театрального проекта «Псков как зеркало истории православия в России».

Добавим, что всего Министерство культуры России выделило региональным НКО страны 120 грантов.