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Общество

Подписана программа совместных мероприятий между Псковской областью и Москвой

23 мая 2019 года, 17:29

Программа совместных мероприятий подписана между администрацией Псковской области и правительством Москвы, передает корреспондент «Псковской правды». Подписи под документом поставили глава псковского региона Михаил Ведерников и мэр Москвы Сергей Собянин.

Губернатор Псковской области выразил благодарность мэру Москвы за возможность провести Дни региона в столице.
Фото Псковского агентства информации.
Программа включает в себя широкий перечень совместных мероприятий в сфере трудоустройства, образования, здравоохранения, строительства, экологии, спорта и дорожного хозяйства. Также программа включает проведение совместных научных конференция, участие московского малого и среднего предпринимательства в форумах Пскова и подготовку кадров.

«Сегодня Москва – динамично развивающаяся мировая столица», которая охотно делится своим опытом с регионами», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, 23 и 24 мая в Москве пройдут Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

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