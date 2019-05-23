Подписана программа совместных мероприятий между Псковской областью и Москвой

Программа совместных мероприятий подписана между администрацией Псковской области и правительством Москвы, передает корреспондент «Псковской правды». Подписи под документом поставили глава псковского региона Михаил Ведерников и мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа включает в себя широкий перечень совместных мероприятий в сфере трудоустройства, образования, здравоохранения, строительства, экологии, спорта и дорожного хозяйства. Также программа включает проведение совместных научных конференция, участие московского малого и среднего предпринимательства в форумах Пскова и подготовку кадров.

«Сегодня Москва – динамично развивающаяся мировая столица», которая охотно делится своим опытом с регионами», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, 23 и 24 мая в Москве пройдут Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.