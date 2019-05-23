Откуда на Мстиславском раскопе появился скелет лошади, пытаются разобраться псковичи

О начале расследования загадочного происшествия из далёкого прошлого сообщили псковские археологи на своей страничке в Инстаграм .

Специалисты рассказали, что на Мстиславском раскопе среди обломков изразцовой печи после пожара был обнаружен скелет лошади. Причины случившегося только предстоит выяснить.

«Неужели та самая баба из стихотворения Некрасова не сумела вовремя остановить коня, тот врезался в печь, разрушив её, вызвал пожар и от того изба сгорела. Вопрос - где баба?», - шутят археологи в социальной сети.

Напомним, неделю назад археологи раскопали в Пскове у Поганкиных палат государственную свинцовую печать английского короля Карла II.