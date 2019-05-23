Откуда на Мстиславском раскопе появился скелет лошади, пытаются разобраться псковичи

О начале расследования загадочного происшествия из далёкого прошлого сообщили псковские археологи на своей страничке в Инстаграм.
О начале расследования загадочного происшествия из далёкого прошлого сообщили псковские археологи на своей страничке в Инстаграм.
«Неужели та самая баба из стихотворения Некрасова не сумела вовремя остановить коня, тот врезался в печь, разрушив её, вызвал пожар и от того изба сгорела. Вопрос - где баба?», - шутят археологи в социальной сети.
Напомним, неделю назад археологи раскопали в Пскове у Поганкиных палат государственную свинцовую печать английского короля Карла II.