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Общество

На открывшейся ярмарке в Москве можно попробовать и купить псковскую продукцию

23 мая 2019 года, 15:16

В Москве в рамках Дней Псковской области открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы». Об этом передает корреспондент «Псковской правды». Площадка, расположенная на Нахимовском проспекте, объединила агропредприятия региона, фермеров и ремесленников.

В рамках Дней Псковской области в Москве открылись ярмарочные ряды.
Фото Псковского агентства информации.
Москвичи и гости столицы могут не только попробовать псковский хлеб, колбасы, мёд, варенья, соленья, но и приобрести перечисленную продукцию.

Только колбасных изделий псковичи привезли 6 тонн.
Фото Псковского агентства информации.
Ярмарка проработает дня – 23 и 24 мая. Посетителей будут развлекать псковские танцевальные коллективы, исполнители и цирковые артисты.

Напомним, 23 и 24 мая в Москве пройдут Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

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