На открывшейся ярмарке в Москве можно попробовать и купить псковскую продукцию

В Москве в рамках Дней Псковской области открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы». Об этом передает корреспондент «Псковской правды». Площадка, расположенная на Нахимовском проспекте, объединила агропредприятия региона, фермеров и ремесленников.