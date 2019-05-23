На открывшейся ярмарке в Москве можно попробовать и купить псковскую продукцию

В Москве в рамках Дней Псковской области открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы». Об этом передает корреспондент «Псковской правды». Площадка, расположенная на Нахимовском проспекте, объединила агропредприятия региона, фермеров и ремесленников.
В Москве в рамках Дней Псковской области открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы». Об этом передает корреспондент «Псковской правды». Площадка, расположенная на Нахимовском проспекте, объединила агропредприятия региона, фермеров и ремесленников.
Напомним, 23 и 24 мая в Москве пройдут Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.