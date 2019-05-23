Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве – большое и важное событие

«Сегодня стартовало очень большое и важное для нас мероприятие, которое мы долго готовили вместе с правительством Москвы. Дни Псковской области в Москве – это хорошая возможность презентовать потенциал региона», - заявил 23 мая глава региона Михаил Ведерников после церемонии открытия.

По его словам, такого формата событие в российской столице проходит впервые.

Впереди подписание программы сотрудничества с правительством Москвы, которая рассчитана на пять лет. В документе будут детально прописаны механизмы взаимодействия, в числе которых туристическая отрасль.

«Это послужит дополнительным импульсом для привлечения гостей в Псковскую область», - уверенно заявил Михаил Ведерников.

Напомним, 23 и 24 мая в Москве пройдут Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.