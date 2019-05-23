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Общество

Михаил Ведерников почтил память погибших в годы войны, возложив цветы к монументу в Александровском саду

23 мая 2019 года, 12:35

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 23 мая открыл Дни Псковской области в Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Начались они с церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Участниками церемонии стали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

У стен Кремля собрались члены делегации Псковской области.
Фото Сергея Герасимова.
Военнослужащие под звуки оркестра установили у Вечного огня венки с лентами с надписью «От жителей Псковской области» и «От жителей города Москва». Затем цветы к подножию монумента принесли участники церемонии.

Память погибших в Великой Отечественной войне присутствующие почтили минутой молчания.

Дни Псковской области в Москве проходят в рамках соглашения между администрацией Псковской области и правительством Москвы.
Фото Сергея Герасимова.
После прохода роты Почетного караула Михаил Ведерников, Александр Котов и другие участники торжественной церемонии возложили цветы к памятным знакам «Город воинской славы Псков» и «Город воинской славы Великие Луки».

Напомним, 23 и 24 мая в Москве пройдут Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

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