Михаил Ведерников почтил память погибших в годы войны, возложив цветы к монументу в Александровском саду

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 23 мая открыл Дни Псковской области в Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Начались они с церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Участниками церемонии стали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.
Военнослужащие под звуки оркестра установили у Вечного огня венки с лентами с надписью «От жителей Псковской области» и «От жителей города Москва». Затем цветы к подножию монумента принесли участники церемонии.
У стен Кремля собрались члены делегации Псковской области.
Фото Сергея Герасимова.
Память погибших в Великой Отечественной войне присутствующие почтили минутой молчания.
После прохода роты Почетного караула Михаил Ведерников, Александр Котов и другие участники торжественной церемонии возложили цветы к памятным знакам «Город воинской славы Псков» и «Город воинской славы Великие Луки».
Дни Псковской области в Москве проходят в рамках соглашения между администрацией Псковской области и правительством Москвы.
Фото Сергея Герасимова.
Напомним, 23 и 24 мая в Москве пройдут Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.