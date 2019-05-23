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Общество

В Москве псковский боксёр Артур Акавов назвал спорт великой силой по сплочению

23 мая 2019 года, 12:05

«Спорт – это не только опыт и практика, но и великая сила по сплочению», - заявил 23 мая псковский боксёр Артур Акавов на серии матчевых встреч между спортивными командами столицы и региона, которые проходят в Московском центре боевых искусств, передает корреспондент «Псковской правды».

Артур Акавов стал почётным гостей спортивного события.
Фото Псковского агентства информации.
В состав команды от Псковской области попали девять боксеров и семеро самбистов.

«Хотелось бы, чтобы вы на своём примере подтягивали юных ребят к занятиям спортом. И пусть победит дружба», - сказал руководитель центра боевых искусств Дмитрий Шапошников.

От имени псковского губернатора Михаила Ведерников спортсменов приветствовал зампредседателя регионального комитета по спорту Алексей Орлов. Он заявил, что бокс и самбо – ведущие виды спорта Псковской области.

Участниками соревнований стали десятки спортсменов со всей России.
Фото Псковского агентства информации.
«Наши спортсмены успешно выступают на российских и международных аренах. Надеюсь, что наши спортсмены получат опыт, который поможет в развитии этих видов спорта в регионе»,- сказал он.

Впереди у спортсменов девять боёв по боксу и семь поединков по самбо.

Напомним, 23 и 24 мая в Москве пройдут Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

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